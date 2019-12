Florian Silbereisen: Bittere Nachrichten! Er muss jetzt ganz stark sein

Reddit this

Die "Traumschiff"-Fans machen es Florian Silbereisen wirklich nicht leicht. Obwohl er sich so viel Mühe gibt, wird nun heftig über ihn gelacht.

Armer ! Eigentlich hatte er sich so sehr auf sein „Traumschiff“-Debüt als Kapitän gefreut. Doch nun bricht plötzlich alles über ihm zusammen!

Florian Silbereisen und Sarah Lombardi: JA, ihre Leidenschaft hat gesiegt!

Fiese Kritik

Aber von Anfang an: Nachdem der „Traumschiff“-Kapitän Viktor Burger sein -Aus verkündete, wurde bekannt, dass Flori in seine Fußstapfen treten wird. Eingefleischte Fans konnten sich damit jedoch nicht so richtig anfreunden. Trotzdem gab der 38-Jährige den Mut nicht auf und hoffte, die Zuschauer doch noch für sich gewinnen zu können.

Doch schon wenige Minuten nach Beginn der ersten Sendung hagelt es Kritik. „Scheiße, ich kann Silbereisen einfach nicht ernst nehmen", feuert ein Fan auf Twitter. „Bei jeder Flori-Szene brechen wir in Lachen aus. Das kann ja was werden", fügt ein anderer hinzu.

Wer weiß…? Vielleicht kann Florian die Herzen der Zuschauer ja doch noch erobern!

