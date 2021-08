Florian Silbereisen: Bittere Tränen - Sein Traum ist zerplatzt

"Also was schön wäre, mit ein paar Freunden zu feiern, vielleicht auch im größeren Rahmen, je nachdem, was dann erlaubt ist. Aber es wäre schön, wenn man sich mal irgendwie, ja, umarmen könnte und einen schönen Abend, irgendwie Lagerfeuer, ein bisschen Musik, singen. Das würde mir durchaus Spaß machen", erklärte Florian einst über seinen Geburtstag gegenüber "MDR um 4". Doch die Realität sah leider ganz anders aus. So offenbarte Florian nun gegenüber "Bild", dass er an seinem großen Tag arbeiten musste: "Ich habe da einen ganz normalen Casting-Tag bei DSDS in Bayern und ziehe den auch durch." Wie traurig! Doch ganz auf eine Feier muss Florian allerdings nicht verzichten. So findet am 14. August die "Schlagerstrandparty" statt, bei der Florian nochmal gebührend zelebriert werden soll. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Flori diesen Abend dann in vollen Zügen genießen kann...