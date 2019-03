Es wird nicht ruhig bei . Seit der Trennung von Helene Fischer wird immer wieder darüber spekuliert, warum die beiden getrennte Wege gehen. Auf der einen Seite wird Helene die Schuld an dem Beziehungs-Aus gegeben, andere Stimmen machen Florian dafür verantwortlich. Ein Glück, dass sich Florian dabei zumindest stets auf die Unterstützung seiner Fans verlassen konnte - bis jetzt...

Florian Silbereisen freut sich über Konzert

Via " " lässt Florian seine Fans nun an seinem Konzert-Erfolg in Leipzig teilhaben. Er postet dazu einen Beitrag, zu dem er kommentiert: "Das war wirklich eine Megaparty heute in Leipzig! Danke fürs Mitfeiern und Mittanzen! Ich hoffe, es hat Euch so viel Spass gemacht wie uns." Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige! Unter dem Pot muss sich Florian nun einem harten Vorwurf stellen...

Florian Silbereisen: Schuld an der Trennung?

Obwohl Florians Fans eigentlich stets geschlossen hinter ihrem Idol stehen, holt nun ein Anhänger unter dem Post zum Schlag gegen den Schlagerstar aus: "Hättest du mal so viel Zeit mit Helene verbracht wie mit der Showbühne, dann wärt ihr heute noch ein Paar. Nimm dir mal ein Beispiel an deinem Nachfolger." Was für harte Worte! Was Florian darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu...