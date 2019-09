Er ist fürsorglich. Er ist liebevoll. Er ist der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben sehr leicht machen wird.“ So schwärmte (35) in der YouTubeTalkshow "Wetten, das war‘s ..?" von (77) über ihren neuen Freund (34). Worte, die sich für ihren Ex Florian Silbereisen (38) furchtbar anfühlen müssen!

Warum tut Helene Fischer das ihrem Ex Florian Silbereisen bloß an?

Wie gern hätte er mit seiner Traumfrau eine Familie gegründet! Auch Helene träumte einst davon, mit ihm Kinder zu bekommen. Machte ihm sogar Liebeserklärungen von der Bühne aus, bezeichnete ihn öffentlich als ihre „große Liebe“. Jetzt darf ein anderer Mann diese süßen Worte aus ihrem Mund hören. „Er ist wundervoll zu mir. Der, der genau passt. Und wo ich mir alles vorstellen kann“, schwärmt sie von ihrem Thomas. Warum tut sie Florian das nur an? Auch ihre Fans verstehen nicht, warum sie nun sogar in einem Interview von dem Neuen schwärmt. Auf schreibt jemand: „Bei Florian hat sie nie so geredet. Mir tut er so unglaublich leid. Wie weh ihm solche Worte tun müssen.“ Wie wahr…

