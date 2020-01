Florian Silbereisen: Bitterer Tiefschlag nach "Traumschiff"-Erfolg!

Oh je! Armer Florian Silbereisen! Obwohl der Sänger am 26. Dezember sein "Traumschiff"-Debüt feierte, muss er nun einen herben Tiefschlag verkraften...

Bei ist ordentlich was los! Am zweiten Weihnachtstag war der Schlagerstar erstmals in seiner neuen Rolle als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger zu sehen. Für seine Fans ein absoluter Grund zur Freude. Doch jetzt das Traurige...

Helene Fischer: Schock! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Florian Silbereisen muss harte Klatsche verkraften

Schon bevor Florian Silbereisen am zweiten Weihnachtstag bei "Das Traumschiff" zu sehen war, musste sich der Sänger immer wieder einer Reihe von Vorwürfen stellen, dass er als Schauspieler keine gute Figur abgeben würde. Aber auch nach seinem Debüt nehmen die Anfeindungen kein Ende. So schießt nun Désirée Nick gegenüber "Bild" in Richtung Florian: "Florian Silbereisen ist eher der Bergdoktor als ein Kapitän von der Waterkant. Singt er als Nächstes in Bayreuth?" Sie ergänzt: "Ich finde sein Engagement schamlos und respektlos der Schauspielkunst gegenüber." Autsch! Definitiv harte Worte! Doch zum Glück kann sich der Sänger auf die Unterstützung einiger anderer Promi-Kollegen verlassen.

Florian bekommt viel Lob

Während Désirée Nick nur wenig von Florians Schauspiel-Debüt hält, kommen Patrick Lindner und Uschi Gals aus dem Schwärmen über Kapitän Max Parger gar nicht mehr heraus. So verkündet Patrick: "Ich gratuliere Florian zu dem sensationellen Erfolg! Wolfgang Rademann wäre sicher sehr damit einverstanden und erfreut gewesen", Uschi ergänzt: "Er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Der kann das. An Bord weht jetzt mal ein neuer Wind durch die vielen jüngeren Gäste. Alles ist frecher und witziger." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Florian die Kritiken nicht allzu sehr zu Herzen nimmt...

Oh je! Wie geht es Florian wirklich?