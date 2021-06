Florian Silbereisen: Bitteres "DSDS"-Drama!

Fiese Klatsche für Florian

Auf der Instagram-Seite von "DSDS" häufen sich bereits die empörten Kommentare:

"Bitte nicht der Silbereisen!!!"

"Ihr holt nicht ernsthaft Silbereisen, oder?"

"Gibt es wirklich Leute, die 'DSDS' ohne Dieter gucken wollen?"

"Da ihr ja alles ändern wollt und nun sogar die Moderatoren rausgeworfen habt, könnt ihr euch nach 14 Jahren neue Zuschauer suchen."

Was für eine bittere Klatsche für Flori! Wer sonst noch in der Jury sitzen soll, ist bisher nicht bekannt. "DSDS wird mit einem starken und vielfältigen Jury-Team in die kommende Staffel starten, das wir rechtzeitig bekannt geben. Spekulationen kommentieren wir nicht", erklärt ein Sprecher des Senders gegenüber "Bild". Es bleibt also weiterhin spannend...