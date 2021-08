Florian Silbereisen: Bitteres Drama am "DSDS"-Set

Dabei wollte er es eigentlich zum runden Wiegenfest am 4. August endlich mal wieder so richtig nett krachen lassen, nach langem Lockdown-Frust mit richtigen Menschen im richtigen Leben anstoßen. Seit Monaten fieberte Flori seinem Ehrentag entgegen. "Irgendwie mit ein paar Freunden, vielleicht auch im größeren Rahmen", so stellte er sich die Feier bereits im März vor. "Es wäre schön, wenn man sich mal irgendwie, ja, umarmen könnte." Und einen entspannten Abend miteinander verbringen, "Lagerfeuer, ein bisschen Musik, singen. Das würde mir Spaß machen."

Am liebsten hätte er ja schon den 39. Geburtstag vor einem Jahr groß gefeiert, aber damals kam Corona dazwischen. Diesmal macht sein neuer Job alle Pläne endgültig zunichte: Die Pflicht ruft, die Freunde müssen warten. Denn neben Sängerin Ilse DeLange (44) und Produzent Toby Gad (53) ist Florian in der Jury der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Die Aufzeichnungen laufen bereits und machen auch an seinem Geburtstag keine Pause: "Ich habe da einen ganz normalen Casting-Tag in Bayern und ziehe den auch durch", verkündete Florian tapfer.