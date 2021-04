Florian Silbereisen: Bitteres "Traumschiff"-Resümee!

"Ja, natürlich sind die Drehbücher völlig gaga! Aber ein bisschen gaga kann ja auch lustig sein: Wartet mal ab, mit ein bisschen Humor werden die irgendwann in den nächsten Folgen hoffentlich richtig kultig werden", gibt Florian zu verstehen. Das nächste Mal wird der Schlagerstar wieder an Weihnachten und Silvester in hohe See stechen. Was die Zuschauer wohl dann erwarten wird? Wir können gespannt sein...