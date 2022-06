Florian Silbereisen: Blitzhochzeit in Österreich?

Auf der Aftershow-Party von "Deutschland sucht den Superstar" wich der Publikumsliebling einer bildhübschen Blondine nicht von der Seite. Die schlanke Schönheit sieht aus wie eine Zwillingsschwester von Floris Ex Helene Fischer (37) – ist ist also genau sein Typ. Ist das nur ein süßer Sommer-Flirt? Oder ist das die Frau, über die die österreichische "Kronen Zeitung" gerade berichtet? Demnach ist der Entertainer am Mondsee in ein neues, größeres Traum-Haus umgezogen und habe eine neue Freundin, die sogar schon bei ihm wohnt. Sie heiße Sara, sei Österreicherin, 33 Jahre alt und teile mit ihm die Leidenschaft für Tattoos und das Motorradfahren. Außerdem sollen die zwei im selben Sternzeichen geboren sein: Löwe. Eine Bestätigung für die in Österreich brodelnde Gerüchteküche gibt es leider nicht.

Dreieinhalb Jahre nach der Trennung von Helene könnte der 40-Jährige also sein Herz wieder verschenkt haben. "Wenn ich heirate, dann kriegt das sicher keiner mit", hat der Sänger mal gesagt. Also gut möglich, dass er bald unter der Haube ist.