Florian Silbereisen: Blitzhochzeit und ein Baby mit Helenes Rivalin!

Wie es scheint, ist dieses besagte Ende näher als bisher angenommen – zumindest, wenn es nach den Fans des Entertainers geht. Die munkeln: "Flori, zwischen dir und deiner Kollegin Melissa Naschenweng geht doch was!"

Und die sexy Blondine gibt sogar zu: "Er ist ein sehr Netter!" Auch Flori scheint von der 31-Jährigen angetan, strahlt an ihrer Seite wie ein Honigkuchenpferd. Kein Wunder! Neben der Liebe zur Musik verbindet sie außerdem ihre gemeinsame Heimat Österreich und ihr Hobby – das Spielen der Steirischen Harmonika.

Davon abgesehen, passt das fesche Madl absolut in sein Beuteschema! Möglich, dass der "Traumschiff"-Kapitän mit ihr in den Hafen der Liebe geschippert ist – vielleicht auch längst ganz still und heimlich in den Hafen der Ehe?