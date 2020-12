Florian Silbereisen: Corona-Drama!

The Show must go on! Auch bei "Traumschiff". Und so wird die Serie auch in der Corona-Krise gedreht. Natürlich mit allen wichtigen Vorsichtsmaßnahmen. So werden die Set-Mitarbeiter jeden Tag mit einem Schnelltest auf Covid-19 geprüft. Zu 100 Prozent ist dieser Test aber nicht sicher. Wenn der also positiv ausfällt, wird er noch einmal kontrolliert.

Und so geschah es auch beim "Traumschiff".

"Bei zwei Crewmitgliedern fiel ein erster Corona-Schnelltest positiv aus. Allerdings konnte in beiden Fällen schon nach kurzer Zeit Entwarnung gegeben werden, da es sich beide Male um falsch-positive Tests gehandelt hat", bestätigt ZDF-Sprecherin Anja Scherer gegenüber BILD.

Trotzdem war die Panik nach dem ersten Test zunächst groß. Logisch, müssten doch alle in diesem Fall für 14 Tage in Quarantäne - und das ausgerechnet über Weihnachten! Doch zum Glück kam die Entwarnung schon am nächsten Tag. Und so kann auch Kapitän Florian Silbereisen aufatmen!

