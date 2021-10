Florian Silbereisen: Das sagt er nach dem Baby-Beben von Helene Fischer

Fast parallel zu Helenes angeblicher Babynews wendete sich auch Florian Silbereisen via "Instagram" an seine Community. Dabei ging es jedoch nicht um eine mögliche Schwangerschaft von Helene, sondern um den kommenden "Schlagerboom" am 22. und 23. Oktober. Florian schreibt zu dem Post: "Endlich wieder 'Schlagerboom'!!! Am 22. und 23. Oktober feiern wir den Schlager endlich wieder so, wie er nur beim 'Schlagerboom' gefeiert wird! Ich freue mich riesig auf die große Eurovisionsshow in der legendären Westfalenhalle in Dortmund!" Vom Thema "Baby" fehlt dabei definitiv jede Spur! Ob Florian sich wohl noch zu den Schwangerschaftsgerüchten um Helene Fischer äußern wird? Wir können gespannt sein...