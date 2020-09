Florian Silbereisen: Die Gratulationen häufen sich zu seinem neuen Glück!

Via "Facebook" wendete sich Florian Silbereisen vor einigen Tagen an seine Community und berichtete voller Stolz, dass er für den Preis die "Goldene Henne" nominiert wurde: "Thomas Anders und ich wurden für den Publikumspreis der Goldene Henne in der Kategorie 'Musik' nominiert! Das ist eine große Ehre für uns, denn allein Euch haben wir die Nominierung zu verdanken! Die Abstimmung geht nur noch ein paar Tage! Wir freuen uns natürlich über jede Stimme von Euch! Vielen, vielen Dank!" Das Florian so einen Appel nicht zwei Mal an seine Fans richten muss, ist kaum verwunderlich. So überschütten sie den Schlagerstar schon jetzt mit einer Reihe von Glückwünschen...