Florian Silbereisen: Die Wahrheit über seinen heimlichen Bruder

Unterschiedlicher können Geschwister nicht sein: Florian Silbereisen und sein Bruder Franz haben wirklich völlig verschiedene Lebenswege eingeschlagen...

Dunkle Hose, helles Hemd und Schlips, offenes Lächeln, so steht er da. „Mein Name ist Franz Silbereisen, ich bin in Niederbayern aufgewachsen. Meine Frau Eva und ich haben sieben Kinder...“ Die 40 Zuhörer in der Kirche lauschen gebannt dem Prediger: „Ich habe vier Geschwister. Wir spielen alle ein Instrument. Mein kleiner Bruder Florian ist auf der Bühne groß geworden – mit Harmonika...“ Der Mann, der hier spricht, ist der älteste Bruder von Showmaster Florian Silbereisen (36)! Im oberbayerischen Wasserburg hielt er jetzt einen seiner öffentlichen Vorträge. Aber warum weiß man nichts von ihm?

Florians Bruder führt ein frommes Leben

Vielleicht, weil die Geschwister so unterschiedlich sind: Florian ist Deutschlands Unterhaltungs-König, ständig unterwegs, lebt mit Superstar Helene Fischer (33) seit Jahren in wilder Ehe. Franz ist ein christlicher Prediger und führt in seinem Heimatdorf ein frommes Leben. In der Woche hält er Bibelstunden, am Sonntag predigt er in der Kirche. Er und seine Frau organisieren christliche Freizeiten. Florian begeistert die Massen, verdient Millionen mit seinen „Festen“, fährt ein Luxusauto. Franz dagegen arbeitet als Krankenpfleger im geschlossenen Vollzug, das Geld für seinen gebrauchten VW-Bus hat er sich geborgt, muss es laut eigener Aussage mühsam zurückzahlen. Was die Brüder eint? Beide lieben Gott, beide lieben die Heimat und ihre Familie. Als Geschwister sind sie auf Lebenszeit untrennbar verbunden. Und das Wichtigste: Jeder der beiden ist auf seine Art glücklich.