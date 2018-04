Florian Silbereisen: Heißes Nackt-Foto aufgetaucht!

Oh, là, là! So freizügig haben die Fans ihren Florian Silbereisen noch nie gesehen. Während Florian meist adrett in der Öffentlichkeit erscheint, präsentiert er seinen Anhängern nun einen Schnappschuss von sich, bei dem er pikante Anblicke auf seinen muskulösen Körper gewährt!

Florian Silbereisen hat eine Neue! Sie ist deutlich jünger

Florian Silbereisen: Heißer Nackt-Post!

In einem seiner neusten "Facebook"-Posts zeigt Florian seinen Fans, dass er sich definitiv auch "oben ohne" nicht verstecken muss. Dabei teilt er ein Bild von sich, auf dem zu sehen ist, wie er mit freiem Oberkörper die ersten Frühlingssonnenstrahlen genießt und lässt dabei gleichzeitig seine sexy Armmuskeln spielen – "hotness-Faktor" garantiert! Aber damit nicht genug! Auch seine Tattoos kommen dadurch perfekt zur Geltung. Verständlich, dass so ein Anblick nicht lange unkommentiert bleibt...

Florian Silbereisen: Seine Fans sind aus dem Häuschen

Dass die Fans von Florian Silbereisen noch mehr als begeistert von seinem heißen-Schnappschuss sind, wird vor allem anhand der Bildkommentare deutlich. So schreiben sie: "Jep. Ich kann Helene jetzt definitiv total verstehen! Heiß" sowie " Ohhh lecker Florian! Du bist sooooooooo ein lieber fescher Kerl..." Ein Fan geht dabei sogar so weit, dass er die Meinung vertritt, Florian könnte immer so auftreten. So schreibt er: "Du darfst so mal auf die Bühne kommen in Oberhausen und Köln die Temperatur wird bestimmt noch weiter steigen." Ob Florian diesem Wunsch nachkommen wird? Wir können gespannt sein...