Florian Silbereisen: Diese Worte gehen unter die Haut!

Via " " wendet sich nun an seine Fans und spricht ihnen in der aktuellen Situation Mut zu...

Florian Silbereisen gibt rührendes Statement ab

In einer Videobotschaft nimmt sich Florian nun Zeit, um sich bei allen Ärzten und Pflegern für ihren Einsatz zu bedanken. Ebenfalls nutzt er die Gelegenheit, um sich auch an seine treuen Fans zu wenden und spricht ihnen in dieser schweren Zeit Mut zu. Auch Florian hat selber unter der aktuellen Entwicklung zu leiden, so musste er erst kürzlich bekannt geben, dass die "Schlagerlovestory" abgesagt wurde. Dass er dabei dennoch die Muße hat, anderen Mut zu zusprechen, ist für seine Fans definitiv ein besonderer Moment!

Die Fans von Florian sind gerührt

Wie unter dem Post von Florian deutlich wird, hat er mit seiner Botschaft bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Danke Florian für die tolle Worte ich wünsche dir gute Gesundheit und bleibt gesund", "Danke Florian, ja das werde wir alle schaffen passe auf dich auf und bleibe Gesund" sowie "Dankeschön lieber Florian das ist so eine schöne Geste von euch allen ich bin begeisterter und gerührt! Bleib gesund und alle Mitwirkenden!" Mehr Fan-Liebe geht absolut nicht!

