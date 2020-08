Florian Silbereisen: Dieser Mann lässt ihn strahlen!

Am 08. August feiert der "MDR" "Die Schlager des Sommers" mit Florian Silbereisen. Mit von der Partie: Ben Zucker! Für Florian sicherlich ein ganz besonderer Moment, der ihm ein Strahlen ins Gesicht zaubert! Schließlich verbindet die beiden nicht nur beruflich einiges, auch privat verstehen sich Ben und Flori einfach blendend! So feierten die beiden sogar im vergangen Jahr ihre Geburtstage zusammen. Mit was für einer Show-Einlage Flori und Ben ihre Fans am Samstag wohl überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!