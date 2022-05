Florian Silbereisen: Dieses Schlagersternchen lässt sein Herz jetzt höher hüpfen

Das Florian Silbereisen auf eine große Fan-Base blicken kann, ist definitiv nichts Neues! Doch wie es scheint, bekommt er jetzt auch Unterstützung aus den eigenen Reihen! Wie nämlich unter seinem jüngsten "Instagram"-Post deutlich wird, der im Rahmen der "DSDS"-Dreharbeiten entstand, findet Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack das Foto von Flori und "DSDS"-Gastjuror Jochim Llambi einfach klasse! So hat sie dem Schlagerstar auch direkt einen "Like" unter seinem Schnappschuss da gelassen! Für Florian sicherlich ein ganz besonderer Moment! Schließlich zeigt ihm Anna-Carinas "Like", dass er in der Schlagerwelt definitiv viele Freundschaften schließen konnte! Vor allem ihm und Anna-Carina verbindet dabei ein enges Band der Zuneigung! So war es auch in Florians Show, als Stefan Mross seiner Anna-Carina vor laufender Kamera einen Heiratsantrag machte!

Wann wir Florian und Anna-Carina wohl das nächste Mal gemeinsam auf der großen Showbühne sehen werden? Wir können gespannt sein!