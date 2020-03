Florian Silbereisen & Dieter Bohlen: Mega-Zoff! Jetzt kracht es gewaltig

Eigentlich fing alles so gut zwischen und an. Stolz verkündete der Poptitan auf , dass Florian der neue "DSDS"-Juror an seiner Seite ist. "Ich freue mich wahnsinnig, dass Florian dabei ist", schwärmte Dieter. Besonders seine Schlager-Kometenz lobte der Musikproduzent. "Florian kennt sich da mega aus in dem Bereich." Hat sich Dieters Meinung jetzt etwa geändert?

Dieter Bohlen schießt gegen Florian Silbereisen

Kandiatin Paulina Wagner performte in der letzten Live-Show von " " Helene Fischers Song "Unser Tag". Doch Florian war nicht besonders begeistert. "Schlager ist nicht so einfach wie man denkt. Es gibt natürlich einfachere und schwierigere Songs. Hättest du jetzt von meiner Band Klubb3 irgendwas gesungen, wäre das leichter gewesen", urteilte er. Doch dann grätschte Dieter plötzlich daziwschen. "Die sollen doch gute Nummern singen!" Autsch!

Eskaliert der Streit zwischen Florian Silbereisen und Dieter Bohlen?

Florian konnte den Sietenhieb natürlich nicht aus sich sitzen lassen - und antwortete ironisch: "Danke, Dieter! Die sind nicht so unerfolgreich..." Doch damit nicht genug! "Wenn man als Frau Männertitel singt, passt auch nicht so", ätze Dieter weiter. Woraufhin Florian konterte: "Du hast auch immr da oben gesungen!" Am Ende musste sich soagr Moderator Alexander Klawseinschalten, um die hitzige Diskussion zu beenden. Ob es im Finale wohl noch mehr Zoff gibt? Das zeigt sich Samstagabend um 20:15 Uhr bei ...

