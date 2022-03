Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus!

Florian hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich derzeit in Quarantäne. Da der Schlagersänger als Hauptdarsteller in fast jeder Szene zu sehen ist, mussten die Aufnahmen unterbrochen werden. Danach soll es direkt weitergehen, wie eine ZDF-Sprecherin jetzt der "BILD"-Zeitung versichert: "Die 'Traumschiff'-Dreharbeiten in Lappland laufen wie geplant. Ab Mitte März finden die Dreharbeiten für diese 'Lappland'-Folge an Bord statt."