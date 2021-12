Florian Silbereisen: Dramatische Wende! Dabei war er gerade erst wieder glücklich!

"Viele Stars und viele Suhler Gruppen und Vereine sind dabei. Wir singen alle zusammen: Groß und Klein, Amateure und Profis! Und Howard Carpendale gibt als Stargast den Takt vor!", erklärt Florian nun zu seinem Post, der im Rahmen des "Adventssingen" entstand! Doch obwohl Florian wieder alles gab, um den Zuschauern ordentlich einzuheizen, muss er sich ein paar bitteren Anfeindungen stellen! So heißt es: "Warum Playback? Warum Flori in so einem Outfit zu Weihnachten? Wo sind wir den?" sowie "Ich fands ein wenig schade, dass die anderen Künstler, bis auf Howard so wenig auftreten konnten", sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post finden lassen! Autsch! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Florian die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer...