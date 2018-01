Florian Silbereisen: Dramatischer Zwischenfall

Eigentlich wollte Florian Silbereisen mit seinen Bandkollegen von „Klubbb3“ sein neues Album bei RTL vorstellen. Doch dort kam es plötzlich zu einem dramatischen Zwischenfall.

Die Band wollte ihr neues Album „Wir werden immer mehr“ bei „Prominent“ und „Punkt 12“ vorstellen – deshalb machte sich Florian Silbereisen mit seinen Bandkollegen auf den Weg nach Köln ins RTL-Sendezentrum.

Dort blieben sie dann aber plötzlich im Fahrstuhl stecken. "Meine Damen und Herren, es ist so, dass wir in Köln sind, bei RTL und wir sitzen schon seit einer halben Stunde hier im Fahrstuhl fest", sagt Jan Smit in einem Live-Video bei Facebook. Im Hintergrund lachen Florian Silbereisen und Christoff de Bolle.

"Wir sitzen fest im Aufzug", sagt der Freund von Helene Fischer. "Aber wir haben einen schönen Blick", meint Christoff. Eigentlich sollte Hilfe innerhalb von 3 Minuten kommen – dann hat es doch rund 30 Minuten gedauert. Christoff de Bolle hatte in dem Fahrstuhl wohl etwas Angst – die anderen haben es ziemlich locker genommen. Später konnten die drei dann tatsächlich den Fahrstuhl verlassen und konnten ihre Interviews bei RTL geben.