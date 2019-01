Florian Silbereisen: Drastische Entscheidung nach Trennung!

Es ist das am besten gehütete Geheimnis der -Branche: Wer wird Nachfolger von Traumschiff-Kapitän Sascha Hehn (63)? Die Zahl der Bewerber war groß, doch mittlerweile gibt es nur noch drei Favoriten. Das will das Geheimnis „im Winter“ lüften.

Muss es auch, denn letzte Woche haben die Dreharbeiten für die Erfolgsserie in Dubai begonnen. Erst einmal ohne Kapitän. Der heißeste Favorit – das verraten Insider – ist Entertainer . Flüchtet er jetzt nach der Trennung von seiner großen Liebe Helene Fischer aufs Traumschiff? Sieht ganz so aus.

Florian Silbereisen wäre der perfekte Kapitän

Schließlich kennt er sich aus: Anfang 2017 sahen wir ihn als Offizier auf der Brücke der AMADEA. Er liebte den Dreh an Bord, schloss Freundschaften im ZDF-Team. Wo also könnte er besseren Trost finden als bei diesem Traumjob an den schönsten Plätzen der Welt? Weit weg von Helene und ihrem neuen Lover. Und von allem, was an die gemeinsamen zehn Jahre erinnert.

Glaubt man den Insidern, muss nur noch ein Weg gefunden werden, seine Shows trotz monatelanger Dreharbeiten „zu retten“. Uns würde es freuen. Denn wir alle wissen: Nichts hilft bei einem gebrochenem Herz besser als der Blick auf den Horizont und das Meer...