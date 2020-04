Florian Silbereisen: "DSDS"-Aus! Jetzt ist es offiziell

Reddit this

Ist Florian Silbereisen in der nächsten Staffel von "DSDS" auch dabei? Jetzt spricht Dieter Bohlen Klartext!

Die diesjährige " "-Staffel sorgte für reichlich Schlagzeilen. Nachdem ein Video von Xavier Naidoo auftauchte, in dem fremdenfeindliche und rassistische Texte sang, schmiss ihn sofort aus der Jury. Ein Ersatz war schnell gefunden. Niemand Geringeres als Schlagerstar sprang ein. Auch im großen Finale am Samstag saß er wieder neben Poptitan , und Platz nehmen. Doch wie geht es danach weiter? Wird Florian auch in der nächsten Staffel dabei sein?

Pietro Lombardi und Florian Silbereisen: Eskalation hinter den DSDS-Kulissen

"DSDS"-Aus für Florian Silbereisen

"Bleibt die Jury eigentlich nächstes Jahr auch so?", fragte jetzt ein neugieriger Follower auf Dieters -Account nach. Seine traurige Antwort: "Nein, Flori macht seine Sendungen wieder." Das sind ja gar keine guten Neuigkeiten! Die Fans hätten sich über Florian als festen Juroren gefreut. "Schadeeee. Er macht das so gut", findet ein User. Ein anderer schreibt: "Ich fand Flori super!" Aber wer weiß, vielleicht lässt sich Florian ja doch noch überreden...

