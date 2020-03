Florian Silbereisen: "DSDS"-Hammer! Er wird neuer Juror

" " sorgte in letzter Zeit für reichlich Schlagzeilen. Nachdem ein Video von Xavier Naidoo auftauchte, in dem er fremdenfeindliche und rassistische Texte sang, flog er aus der Jury. Letzten Samstag saßen , und nur zu dritt am Pult. Doch jetzt bekommen die drei endlich Verstärkung...

Florian Silbereisen wird neuer "DSDS"-Juror

Schlagerstar ist ab der nächsten Live-Show mit an Bord. "Ich freue mich wahnsinnig, dass Florian dabei ist", verkündet Dieter jetzt auf seinem -Account. "Meine absolute Wunschbesetzung. Ich habe ein paar Tage dafür gekämpft, war wirklich auch gar nicht einfach." Florian ist seiner Meinung nach der perfekte vierte Juror. Schließlich sind in dieser Staffel gleich mehrere Kandidaten dabei, die sich auf Schlager spezialisieren wollen. "Florian kennt sich da mega aus in dem Bereich", so Dieter. Bis zum Finale wird der "Traumschiff"-Star neben ihm Platz nehmen.

Florian Silbereisen: "Traumschiff"-Aus! Jetzt ist es offiziell

Das sagt Florian Silbereisen

Florian ist überglücklich über seinen neuen Job. "Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt", erklärt der Sänger gegenüber . "Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Dieter hat mit 'Modern Talking' schon internationale Hits gefeiert, als ich noch ein ganz kleiner Junge war. Und das ich jetzt mal mit ihm zusammenarbeiten darf, ist für mich wirklich etwas ganz Besonderes." Wie sich Florian schlagen wird? Das erfahrt ihr am Samstag um 20:15 Uhr bei RTL...

Neues Liebes-Glück für Florian? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: