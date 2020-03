Florian Silbereisen: "DSDS"-Hammer! Jetzt meldet er sich zu Wort!

Bei ist ordentlich was los! Wie Dieter Bohlen jetzt berichtet, wird Florian ab sofort als neues "DSDS"-Jury Mitglied den Platz von Xavier Naidoo einnehmen. Nun meldet sich dazu auch erstmals Flori zu Wort...

Helene Fischer: Eiskalt ausgetauscht! Ihr Freund hat schon eine Neue

Florian Silbereisen wendet sich an seine Fans

Via " " postet Florian nun ein Video, in dem er sich zu seinem neuen Job äußert. Flori berichtet: "(...) Ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese neue Herausforderung. Dieter hat mit Modern Talking schon internationale Hits gefeiert, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, da liefen diese Lieder bei uns zu Hause. Und das ich jetzt mal mit ihm zusammenarbeiten darf, ist für mich wirklich etwas ganz, ganz besonderes (...)." Das so eine emotionale Botschaft von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich!

Florians Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post von Florian deutlich wird, hat er mit seinen Worten bei seinen Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Wow! DAS ist mal ein Brett!!! Gratuliere!!! Ich werde mir am Samstag selbst ein Bild davon machen. Ich mag dich wirklich sehr gerne und ein Süßer bist du allemal!!! Mach das was DIR Freude und Spaß macht! Alles Liebe vom spanischen Festland!!!" sowie "Hallo lieber Florian ich finde es sehr klasse das du in der Jury Sitz besser hätte es nicht kommen können." Mehr Fan-Begeisterung geht definitiv nicht!

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht: