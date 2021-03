Florian Silbereisen: "DSDS"-Hammer nach Dieters Aus

Nachdem am Donnerstag bekannt gegeben wurde, dass Dieter Bohlen die "DSDS"-Jury für verlässt, wendeten sich am Freitag der "RTL"-Unterhaltungschef sowie der Geschäftsführer des Senders an die Öffentlichkeit und erklärten zu dem Jury-Aus von Dieter: "Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt". Doch wer wird an die alten Erfolge von Dieter anknüpfen? Ganz hoch im Kurs soll nun Florian Silbereisen stehen...