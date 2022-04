Florian Silbereisen: "DSDS"-Skandal! Unglaublich, was hinter den Kulissen abgeht

Denn die „Golden Voices of Gospel“ sind viel mehr als Gäste, die mal in Silbereisens Schlager-Shows auftreten durften – er selbst hat schon mit ihnen auf der Bühne gesungen! Hat Florian das einfach vergessen? Auch dass der Chor bei seiner Band Klubbb3 im Background performte? Übrigens nicht nur bei ihm: Helene Fischer, Ross Antony, Stefan Mross – sie alle setzen auf die stimmgewaltige Unterstützung der Combo. Und eines ihrer Mitglieder taucht jetzt – angeblich total überraschend – bei „DSDS“ auf, der Show, in der seit diesem Jahr ausgerechnet Silbereisen am Jury-Pult sitzt…

Nein, das kann kein Zufall sein! Genauso wenig wie die Tatsache, dass Kandidatin Abi auch gleich eine goldene CD von dem Schlager-Star in die Hand gedrückt bekam. Bedeutet: Das Mädchen ist automatisch weiter, also im ersehnten Recall in Italien mit dabei. Von da aus ist es ins Finale nur noch ein Katzensprung…