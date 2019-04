Oh je! Obwohl Florian Silbereisen in diesem Jahr eigentlich sein großes Debüt als "Traumschiff"-Kapitän feiern sollte, wurde die neuste Folge nun ohne ihn gedreht! Doch warum?

Damit hätten die Fans von definitiv nicht gerechnet. Obwohl erst vor einigen Monaten bekannt gegeben wurde, dass Florian Silbereisen als neuer "Traumschiff"-Kapitän das Steuer in die Hand nehmen soll, fehlt von ihm in der neusten Folge der Erfolgsserie jede Spur...

Florian Silbereisen: Harte "Traumschiff"-Kritik

Nach der Bekanntgabe, dass Florian Silbereisen als neuer "Traumschiff"-Kapitän in See stechen soll, musste der Star einen regelrechten Shit-Strom um seine Person verkraften. Immer wieder wurde Florian dabei vorgeworfen, dass ihm die nötige Schauspiel-Expertise für solch eine Rolle fehlen würde. Für Florian jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. So zeigte er sich selbstbewusst und strotze der Kritik. Umso verwunderlicher jetzt jedoch, dass er in der neuen "Traumschiff"-Folge, die an Ostersonntag ausgestrahlt werden soll, nicht mit an Bord ist...

Florian fehlt beim "Traumschiff"

Obwohl Florians Fans ihr Idol am liebsten schon jetzt beim "Traumschiff" gesehen hätten, müssen sie sich noch etwas gedulden. So sollen die neuen Folgen mit ihm als Kapitän erst an Weihnachten ausgestrahlt werden. Wie schade! Welches Traumziel Florian dabei als erstes ansteuern wird, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt auf die erste Folge, wenn es wieder heißt: "Leinen los und volle Fahrt voraus"...