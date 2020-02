Florian Silbereisen: Eiskalt ausgetauscht! Er zieht einen drastischen Schlussstrich

Da waren es nur noch zwei! Ein mögliches Band-Aus von Klubbb3 hing schon länger in der Luft. In einer emotionalen Beichte bestätigte Jan Smit (34) jetzt: „Im November zog ich mich… zurück, weil ich sowohl körperlich als auch seelisch nicht mehr in der Lage war, aufzutreten…“ Noch immer leidet der Musiker unter psychischen Problemen, will vorerst nicht mehr mit Klubbb 3 auf der Bühne stehen.

Florian Silbereisen hat Ersatz gefunden

Doch wie geht es jetzt für Florian Silbereisen (38) und Christoff (43) weiter? Flori hat wohl schon passenden Ersatz für Jan gefunden: Thomas Anders (56)! Der Ex-Modern-Talking-Sänger ist oft in Florians Sendungen zu Gast – und stand bereits 2017 und 2018 mit Klubbb3 gemeinsam auf der Bühne! Thomas und Flori bringen am 13. März außerdem "Das Album" auf den Markt. Es besteht kein Zweifel: Die Musiker verstehen sich blendend!

So gut, dass Flori seinen Freund Jan schon vergessen hat? Während der Niederländer sein Leiden öffentlich macht, genießt Flori zeitgleich eine Auszeit im Schnee – mit Thomas! Privat hat er seinen Freund offenbar schon ausgetauscht. Bleibt abzuwarten, ob er das auch beruflich tut…

