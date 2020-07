Florian Silbereisen: Eiskalt ausgetauscht! Jetzt muss er die Bühne verlassen!

Wie nun durch "ARD" berichtet wird, wird am 15. August "Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten" ausgestrahlt, die auch von Roland Kaiser moderiert wird. Für Florian alles andere als leicht. Schließlich hatte er noch im März 2019 "Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest" zu Ehren des Schlagersängers moderiert. Muss Florian etwa um seinen Job als Moderator im Ersten bangen? Was der Ex von Helene Fischer über die Entscheidung des Senders denkt, ist jedenfalls nicht bekannt. Bis jetzt gab er dazu noch kein Statement ab...