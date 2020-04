Florian Silbereisen: Emotionale Beichte! Jetzt bricht er sein Schweigen

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Eigentlich hält sich der Schlager-Star zu privaten Themen weitestgehend bedeckt - bis jetzt...

Helene Fischer: Liebes-Drama! Lässt Thomas sie in der größten Not im Stich!

Florian Silbereisen packt über seine Vergangenheit aus

Obwohl Florian mittlerweile ein alter Hase im Show-Geschäft ist, kann er sich noch gut an seine Karriere-Anfänge erinnern. So fühlt er auch als -Juror mit den Kandidaten und kann nachvollziehen, wenn sie vor ihren Auftritten ganz schön aufgeregt sind. In der letzten Live-Show erklärt er: "Ich muss sagen, ich zittere und leide auch ein bisschen mit den Jungs und Mädels. Ich kann mir vorstellen, wie es in denen ausschaut, wenn ich mich da zurückerinnere an meine ersten Auftritte, wie aufgeregt man da ist." Wow! Doch damit nicht genug...

Will Florian weiter mit Dieter zusammenarbeiten?

Nicht nur mit seinem Gefühls-Strip sorgt Florian bei seinen Fans für reichlich Aufsehen. Wie er nämlich weiter erklärt, könnte er sich auch gut vorstellen, mit Dieter ein Duett zu singen: "Ich singe so gut wie nie Englisch, das will keiner hören, und ich kann es auch nicht so gut außer wenn ich dann mal 'Modern Talking'-Hits singen muss. Er ergänzt: "Ich singe das gerne mal - vielleicht mal mit Dieter, mal schauen." Ob Dieter und Florian nach DSDS die altern "Modern Talking"-Hits wieder aufleben lassen? Wir können gespannt sein...

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht: