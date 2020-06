Florian Silbereisen: Endlich! Er spricht über seine neue Liebe!

Nach der Trennung von Helene Fischer vor eineinhalb Jahren scheint er eine neue Herzdame gefunden zu haben. Schon häufiger in den vergangenen Wochen wurde Florian mit einer hübschen Blondine gesichtet. Als Jörg Kachelmann (61) ihn in der Talkshow "Riverboat" nun fragte, ob er noch Single sei, versuchte er schnell abzulenken: "Wie bitte? Ich verstehe Sie akustisch total schwer." Auch als Kachelmann wissen wollte, ob er denn Frauen treffe, antwortete Florian nur vage: "Es wäre jetzt natürlich fantastisch, wenn ich das in der Talkshow sagen würde, dass es alle hören. Das wäre der falsche Ort."