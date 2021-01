Florian Silbereisen: Endlich schwebt er wieder im Glück

In der Familie ist also alles gut. Und im Freundeskreis endlich auch! Lange hatte Florian nämlich große Sorge um einen seiner besten Freunde: DJ Ötzi (50). Der österreichische Sänger litt enorm unter seiner schwierigen Kindheit. "Ich hatte Schübe von Depressionen", gibt Ötzi freimütig zu. Hinzu kam die Diagnose Hodenkrebs. Florian war stets da, wenn es seinem Freund nicht gut ging. "Wir telefonieren wir fast täglich. Wenn er ein Problem hat, ruft er mich an …", verrät Florian. Auch mal mitten in der Nacht, wenn die düsteren Gedanken um einen herumtanzen wie Dämonen.

Doch auch diese Zeiten sind vorbei. "Heute lasse ich trübe Gedanken nicht mehr zu", erzählt DJ Ötzi jetzt. Er sei gesund und munter. Florian Silbereisen fällt ein Stein vom Herzen, mit rundum leichten Herzen startet er ins neue Jahr. Endlich kann er wieder lachen – und sich auf sein Leben, seine Ziele und Aufgaben konzentrieren. Auf die Dreharbeiten zu neuen "Traumschiff"-Folgen zum Beispiel, die im März starten. Auf ein neues Album, neue Shows. Und natürlich auf die Liebe: "Flirten ist etwas Schönes", findet er. Und fügt hinzu: "Ja, wenn es passieren soll, passiert es."