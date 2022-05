Florian Silbereisen: Endlich! Seine großen Gefühle sind wieder da

Nachdem sich Florian Silbereisen in den letzten Monaten immer wieder fiese Anfeindungen für seinen Job als "DSDS"-Juror anhören musste, ist er nun in den Schoß der Schlagerwelt zurückgekehrt und feiert schon jetzt damit wieder wahre Mega-Erfolge! So verkündet Flori zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts: "Jetzt starten wir endlich den Schlager-Open-Air-Sommer!" Die Resonanz seiner Fans darauf ist eindeutig! So wird Florian mit allerhand Komplimenten überschüttet! Unter dem Beitrag heißt es: "Schön, von dir zu hören und ich freue mich, dass es weiter geht für dich" sowie "Freu mich schon sehr auf die Shows". Warme Worte, die Florian nach den letzten Monaten sicherlich gut gebrauchen kann. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass dieses Glücksgefühl für Florian noch lange anhält!