Florian Silbereisen: Endlich wieder im Glück! Er hat so lange darauf warten müssen

"Heute war es endlich soweit: Die ersten Proben auf der Bühne in der legendären Westfalenhalle in Dortmund zum 'Schlagerbooom 2021!' Gänsehaut bei den ersten Schritten", schreibt Florian nun zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts! Ehrliche Worte, die zeigen: Der Schlagerstar ist einfach nur überglücklich über das bevorstehende Musikevent und kann es kaum erwarten, nach all den Monaten der Ungewissheit wieder vor Publikum zu performen! Das so eine Nachricht von seinen treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter dem Beitrag: "Flori, Flori, Flori, einfach super, ich freue mich riesig" sowie "Geht uns ganz genauso". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Florian seinen großen Abend in vollen Zügen genießen kann!