Florian Silbereisen: Enthüllt! DIESE Promi-Dame ist seine Neue

Am 26. Dezember hieß es auf dem "Traumschiff" Abschied nehmen! Der langjährige Schiffsarzt Doc Sander, gespielt von Nick Wilder, hatte seinen letzten Auftritt in der ZDF-Reihe. Eine Nachfolgerin war schnell gefunden. Die Berliner Schauspielerin Sina Tkotsch schlüpfte in den letzten beiden Folgen die Rolle der jungen Ärztin Dr. Julia Brand. Doch jetzt kommt schon wieder eine neue Medizinerin an Bord...