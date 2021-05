Florian Silbereisen: Enthüllt! Jetzt geht es um seine Auszeit

"Es war zwar geplant, dass die Band eine gewisse Zeit pausiert, aber eigentlich nicht so lange", erzählt die Insiderin gegenüber "Das neue Blatt". "Doch unter anderem durch Corona gab es Schwierigkeiten, die drei zusammenzubringen." Jan lebt in Holland, Christoff in Belgien und Florian – wenn er nicht gerade für das ZDF-Traumschiff um die Welt reist, in Österreich. "Zudem hatte Christoff seine Herz-OP und war auch sehr lange in Spanien.“ Jan litt unterdessen an einem Burn-Out.

"Florian hat sich dann entschieden, etwas mit Thomas Anders zu machen – was ja auch super funktioniert hat. Doch auch diese Zusammenarbeit ist meines Wissens nach nur für eine gewisse Zeit vorgesehen." Dafür können sich die "Klubbb3"-Fans freuen: "Soweit ich weiß, planen die drei Jungs gerade ihre gemeinsame Rückkehr."