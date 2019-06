Erst Ende vergangenen Jahres gaben und ihre Trennung bekannt. Danach wurde immer wieder darüber spekuliert, wie das Verhältnis der beiden seitdem zueinander ist. Florian und Helene hüllten sich dazu stets in Schweigen - bis jetzt...

Helene Fischer: Trauriges Aus! Sie steht wieder alleine da

Florian organisierte Auftritt für Helene

Am vergangen Samstag traf sich auf der Sonneninsel Mallorca alles, was Rang und Namen hat. Der deutsche Pharma-Milliardär Willi Beier feierte die Einweihung seiner 60 Millionen Euro Yacht und lud die nötige Promi-Gesellschaft ein, um das Event unvergesslich zu gestalten. Das dabei auch Helene Fische und Florian Silbereisen nicht fehlen dürfen, ist klar. Helene brachte in einer einmaligen Gesangsvorstellung die Gesellschaft zum Beben und legte einen absoluten Wow-Auftritt hin. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Helene hat ihrem Auftritt niemand geringerem zu verdanken, als Florian Silbereisen. Doch damit nicht genug...

Florian plaudert über seine Beziehung zu Helene

Obwohl Florian Silbereisen und Helene Fischer seit gut einem halben Jahr getrennte Liebes-Wege gehen, verstehen sie sich nach wie vor prächtig. So erklärt Florian gegenüber " "-"Prominent": "Jetzt wusste er natürlich, dass ich zur damaligen Zeit einen sehr engen Draht zu Helene hatte. Ich habe auch heute noch einen sehr engen und einen sehr, sehr guten Draht zu ihr." Was für wundervolle Neuigkeiten. Ob wir die beiden wohl in der nächsten Zeit nochmal gemeinsam auf der Bühne sehen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...