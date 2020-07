Florian Silbereisen: Enthüllungsbuch geplant - und Helene kann nichts dagegen tun

Nach zehn gemeinsamen Jahren gibt es sicher einiges zu erzählen! Vor allem, wenn man sie an der Seite von Deutschlands erfolgreichster Schlagerqueen verbracht hat. Wie Helene Fischer es wohl findet, dass Florian Silbereisen öffentlich mit dem Gedanken spielt, seine Erinnerungen aufzuschreiben? Schließlich gelten Enthüllungsbücher als bevorzugte Vergeltungsmaßnahme sitzengelassener Ex-Partner...

Helene ist diszipliniert, gibt auf der Bühne immer Vollgas. Aber: Wie tickt der Superstar eigentlich privat? Wie ist die berühmte Sängerin als Partnerin, ist sie liebevoll und romantisch? Was sich viele Fans fragen, weiß einer ganz genau – Helenes Verflossener, mit dem sie so lange Zeit das perfekte Traumpaar der Schlagerszene bildete. Bislang hielt Florian sich mit persönlichen Einblicken ja fast (aber eben nicht ganz) so konsequent zurück wie Helene selbst. Doch es ist gut möglich, dass nun doch endlich ein paar Details über das Zusammenleben ans Licht kommen. „Vielleicht schreibe ich irgendwann mal eine Autobiografie!“, deutete Florian Silbereisen jetzt vielsagend im Interview an. Dass er hin und wieder ganz gern über seine Ex plaudert, hat er wiederholt vor laufenden Kameras bewiesen, zuletzt mit der Enthüllung, dass die Schlagerkönigin Perfektionistin sei. „Helene ist nicht umsonst so erfolgreich. Sie ist mit Abstand die Perfekteste! Weil sie nie aufhört, an sich zu arbeiten, Tag und Nacht.“

Florian Silbereisen plant Autobiografie

Floris Memoiren, seine Love-Story – das wäre eine echte Sensation. Durchaus vorstellbar, dass er ein paar pikante Details in petto hätte, die womöglich sogar Helenes blitzblankes Sauberfrau-Image ins Wanken bringen könnten. Doch obwohl Helene diejenige war, die die Beziehung beendete und längst ihr neues Glück mit Tänzer Thomas Seitel genießt, dürfte mit einer knallharten Abrechnung ihres Ex eher nicht zu rechnen sein.