Florian Silbereisen: Er hält den Glücksspender in die Kamera und der ist über 20 cm lang

Am Samstag ist es wieder soweit: Florian feiert seine legendären Schlagerchampions! Doch vorab stimmt der 39-Jährige seine Fans schon jetzt via Instagram auf seine große Show ein, in der er den Freudenspender der deutschen Schlagerwelt überreicht. Flori kommentiert zu seinem Schnappschuss, auf dem der das "Ding" in der Hand hält: "DA IST DAS DING! Der begehrteste Preis der Schlagerwelt: DIE EINS DER BESTEN! Nach einem Vierteljahr sehen wir uns am Samstag endlich wieder auf der großen Eurovisions-Showbühne! Ich freue mich auf die Stars des Jahres (...)." Das so eine Jubel-News von seiner treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...