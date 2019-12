Florian Silbereisen: Er lässt die Baby-Bombe platzen!

Reddit this

Damit hat wirklich niemand gerechnet! In seiner Sendung "Adventsfest der 100.000 Lichter" ließ Florian Silbereisen die Baby-Bombe platzen...

Florian Silbereisens Sendung "Adventsfest der 100.000 Lichter" hielt am Wochenende so einige Überraschungen bereit. Schlager-Star machte seiner Anna-Carina auf der Bühne einen Heiratsantrag. "Meine liebe Anna, mein Engelchen. Ich möchte dich fragen, meine Anna: Willst du meine Frau werden?", fragte er seine Liebste. Klar, dass sie sofort mit "Ja" antwortete. Doch damit nicht genug! Auch überraschende Baby- wurden in der Show verkündet...

Florian Silbereisen: Sensations-Verkündung! "Mein Leben hat sich völlig verändert!"

Florian Silbereisen plaudert die Baby-News aus

Nachdem Roland Kaiser und ihr Lied "Klinget hell ihr Glocken" gesungen hatten, lüftete Moderator das süße Geheimnis. Was nämlich kaum einer wusste: Roland ist vor kurzem Opa geworden. Bereits vor mehreren Wochen ist das kleine Mädchen auf die Welt gekommen. Völlig überrascht fragte Maite, ob er Windeln wechseln werde. "Klar, das mache ich immer gerne, wenn die Eltern mich lassen", verriet der Sänger.

Roland hat drei Kinder. Einen Sohn aus der Ehe mit Anja Schüte und einen Sohn und eine Tochter mit seiner dritten Ehefrau Silvia.

