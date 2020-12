Florian Silbereisen: Erneut verlassen! Er ist nur noch traurig!

Es ist wirklich keine einfache Zeit für einsame Herzen. Partnersuche? Die Pandemie-Maßnahmen lassen keine Normalität zu. Das wurde auch Florian Silbereisen (39) bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" schmerzlich bewusst. Kein Bussi-Bussi mit den Kollegen. Und auch nicht mit Helene Fischer (36). Umarmen durfte sich das Ex-Paar nicht, denn schließlich leben beide ja nicht mehr in einem Haushalt, wie der Entertainer bedauerte. Doch auch wenn er den Abstand zu Helene weglächelte, die Sehnsucht nach Zärtlichkeit bleibt. Sein trauriges Geständnis: "Am meisten gefehlt hat mir in diesem Jahr die Nähe – beruflich als auch privat."

Immer da, wenn er Trost braucht: Mutter Helga (70). Mit ihr wird er an Heiligabend zusammen sein. "Ich hoffe, dass es die Corona-Regeln ermöglichen, dass ich Weihnachten im ganz kleinen Kreis mit meiner Mama feiern kann. Für die Mama ist es nicht so schön, dass sie ihre Neffen und Enkel nicht sehen kann. Die wohnen ja alle in der Nähe und werden dann sicher mal zum Haus kommen und vor der Terrasse winken", verrät der Star, laut "Freizeitwoche". "Es ist ein komisches Gefühl, dass man seinen Bruder oder seine Mutter trifft und sich nicht umarmen kann. Auch unter Kollegen fehlen mir diese Umarmungen definitiv. Ich hoffe, dass das bald wieder anders kommt."