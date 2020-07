Florian Silbereisen: Erneute Demütigung! Verliert er Helene jetzt an einen Freund?

Bisher hatte die Sängerin ihre neuen Titel immer bei Florian Silbereisen in der Show vorgestellt.Verliert er seine Helene jetzt an seinen Freund? Es wäre ein Paukenschlag und eine neue Demütigung für den Moderator. Dass Helene in seinen Shows ihre Alben präsentierte, machte ihn immer stolz und zeigte, dass die beiden auch nach der Trennung freundschaftlich miteinander verbunden sind und keinen Groll gegeneinander hegen. Bisher hatte Helene Fischer allerdings auch keine große Wahl, da es außer seiner Sendung „Die Feste mit Florian Silbereisen“ kaum andere große Schlagershows im Fernsehen mehr gibt.In der neuen Konstellation mit Roland Kaiser könnte sie ihrem Ex also zum ersten Mal ausweichen. Sollte sie sich für diesen Weg entscheiden, wäre das für Florian wie eine Ohrfeige mitten ins Gesicht...