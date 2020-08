Florian Silbereisen: Erneuter Tiefschlag! Jetzt verliert er alles!

Am 15. August versammelte Roland Kaiser in seiner Schlager-Show alles was Rang und Namen hat. So standen neben ihm bei "Die Roland Kaiser Show - Liebe kann uns retten" unter anderem Maite Kelly, Ronan Keating und Adel Tawil auf der Bühne! Für die alle eingefleischten Schlager-Fans ein wahrer Grund zur Freude! So überschütteten sie Roland für seine Show mit einer Vielzahl von Komplimenten. Doch Florian Silbereisen wird diese Tatsache ein paar Sorgenfalten bescheren! Der Grund: Roland soll laut Fan-Meinung Florian im TV ersetzten!