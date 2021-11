Florian Silbereisen: Ersetzt durch einen Jüngeren!

Der womöglich entscheidende Unterschied: Die RTL-Produktion wirkt wie eine Verjüngungskur des ZDF-Originals. Die Crew-Mitglieder sind fast alle in den Dreißigern, außerdem heuerten verlässliche Publikumslieblinge wie Ex-"Let’s Dance"-Profitänzerin Ekaterina Leonova oder "GZSZ"-Darstellerin Stella Denis-Winkler (41) an.

Und auch was die Frauenquote betrifft, hat "Der Schiffsarzt" den Bug deutlich vorn: Die "Mein Schiff 3" wird von einer jungen Kapitänin (Anna Puck) über die Weltmeere gesteuert – so was hat es in vier Jahrzehnten "Traumschiff" nicht gegeben, denn die "Vistafjord", "Astor", "Berlin", "Deutschland" und "Amadea" waren fest in Männerhand.