Florian Silbereisen: Erster Ausflug mit seiner Neuen! Die Bilder!

Die Bilder zeigen den "Traumschiff"-Kapitän in der winterlich verschneiten Landschaft Lapplands. An seiner Seite: eine hübsche, sportliche Blondine, mit der er sich am Lagerfeuer wärmt. Aufnahmen, die während der Dreharbeiten zur neuen Folge des "Traumschiff" entstanden sind. Darin geht es für Florian Silbereisen in den hohen Norden. Mit an Bord: Ski-Läuferin Maria Höfl-Riesch. Die 37-Jährige ist es auch, die mit Florian Silbereisen bei einem romantischen Ausflug in den Schnee fotografiert wurde.