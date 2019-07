Florian Silbereisen: Fieser Seitenhieb von einer Kollegin!

Reddit this

Ganz schön bitter! Eigentlich hatte Florian Silbereisen sich so sehr auf die Rolle des "Traumschiff"-Kapitäns gefreut, doch immer wieder machen Fans und Kollegen ihm wegen seiner mangelnden Schauspielerfahrung das Leben schwer.

Mit seiner Rolle als „Traumschiff“-Kapitän hat den Jackpot geknackt. Auf den Sänger wartet ein großes Abenteuer auf hoher See. Doch viele Fans der Sendung finden die Besetzung unpassend. Dazu gehört auch Schauspielerin Katerina Jacob, die 44 Jahre lang vor der Kamera stand.

Seitenhieb gegen Silbereisen

„Wenn das ,Traumschiff‘ Florian Silbereisen die Hauptrolle als Kapitän gibt, dann ist das ein Schlag ins Gesicht jedes Schauspielers. Das ist kein Job, das ist ein Beruf“, feuert sie im Interview mit BILD. „Für so eine Rolle braucht es mindestens vier Jahre Ausbildung. Nichts gegen Florian Silbereisen. Aber wenn er sagt: ,Ich habe mir einen Anker tätowiert, um mich in die Rolle einzufühlen...‘, dann kann ich nur sagen: Ich hätte meinen ganzen Körper voller Tattoos, so viele Rollen wie ich gespielt habe.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Silbereisen für seine Rolle kritisiert wird. „Ich halte ihn für eine absolute Fehlbesetzung!“, fauchte schon Schauspielerin Heidi Keller. Und auch Daniel Morgenroth, der Erste Offizier an Bord, wirkt nicht gerade glücklich über den berühmten Kollegen. Seiner Meinung nach müsse man abwarten, ob Florians mangelnde Schauspielerfahrung zu einem Problem an Bord wird... Autsch!