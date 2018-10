Was für eine Schock-Nachricht! Obwohl und seit fast einem Jahrzehnt ihr Leben gemeinsam meistern, muss die Schlagerkönigin nun einen herben Tiefschlag verkraften!

Helene Fischer: Traurige Nachrichten aus ihrer Auszeit!

Helene Fischer ist alleine im Urlaub

Erst vor einigen Tagen postete Helene ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie sie alleine am Strand spazieren geht. Während die und ihr Flori im noch ihren gemeinsamen Liebesurlaub genossen, fehlt von ihm jetzt jede Spur. Kein Wunder also, dass sich ihre Fans dabei vor allem eine Frage stellen: Ist zwischen Helene und Florian alles ok? Die neuste Info des Sängers könnten darauf eine traurige Antwort liefern...

Florian Silbereisen vergnügt sich ohne Helene

Obwohl Helene in ihrer Auszeit momentan genügend Zeit hätte, um sie mit Florian zu genießen, war der Sänger erst kürzlich dabei zu beobachten, wie er sich alleine auf dem Oktoberfest vergnügte. Dabei ging es sogar so weit, dass seine Fans ihren Unmut zum Ausdruck brachten und beteuerten, dass sie Helene an seiner Seite vermissen würden. Doch damit nicht genug! Wie jetzt herausgekommen ist, soll Florian momentan eh ein ganz anderes Ziel verfolgen. Hat er sein Herz bereits an eine andere verschenkt?

