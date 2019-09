Wie viele Tiefschläge kann er noch ertragen? Erst wurde (38) von Herzdame (35) verlassen, später feierte sie im Interview ihre neue Liebe. Und dann wurde Flori auch noch von Freddy Quinn (87) und Heide Keller (79) wegen seines Traumschiff-Einsatzes gemobbt. Eine Attacke jagt die andere – doch es kommt noch schlimmer. Offenbar gibt es niemanden, der Flori zur Seite steht. Selbst seine Klubbb3-Kumpel scheinen ihn im Stich zu lassen!

Blick auf die offizielle -Seite der Schlager-Boyband: Dort steht unter der Rubrik „Veranstaltungen“ seit vielen Wochen – NICHTS! Der letzte Eintrag ist von Floris Geburtstag (4. August), damals hatten Jan Smit (33) und Christoff De Bolle (43) einen fiesen Scherz gepostet: „38 Jahre, oh Gott. Und du siehst viel älter aus…“ Im Klartext heißt das: Die Jungs haben füreinander keine Zeit! Dafür sind die Solo-Facebook-Accounts von Jan und Christoff voll mit Terminen. Der Belgier trainiert trotz Herzproblemen sogar für die Fernseh-Tanzshow " " in seiner Heimat. Wo soll da noch Platz für Flori sein?

Florian Silbereisen steht alleine da

Merkwürdig auch: Klubbb3 hat in den Jahren 2016, 2017 und 2018 immer ein Album rausgebracht. Für 2019 wurde mehrfach eines angekündigt, erschienen ist bisher aber nichts! Was ist da los? Ist Florian nicht nach lustigen Liedern? Oder sind die Freunde zu beschäftigt? Sicher ist: Bis auf Weiteres wird das Klubbb3-Trio nicht zusammen auftreten und Spaß haben. Dabei würde Flori Ablenkung gewiss gut tun. Im ist er kaum noch präsent, seine nächste Große Schlagerfest-Tour beginnt erst im Februar 2020.

Und ausgerechnet jetzt beginnt der Herbst, die Zeit, die Verliebte gern kuschelnd auf dem Sofa verbringen, mit Kerzenlicht und romantischer Musik. Seine Co- haben gut lachen, sie sind in festen Händen, können ihr Glück zelebrieren – verliebt, verlobt (Christoff mit Ritchie, 28), verheiratet (Jan mit Liza, 37)! Und was hat Flori? Er wird gedemütigt, verletzt – und ist (zum ersten Mal seit zehn Jahren) allein. Armer Flori! Kein Album, keine Zerstreuung, keine Schulter zum Anlehnen. Fällt er jetzt etwa in ein tiefes Loch?

Im Video seht ihr die traurigen Bilder von Florian Silbereisen, die erst kürzlich Besorgnis auslösten: